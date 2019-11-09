كوريا الشمالية: فرصة تحقيق نتائج من الحوار مع أمريكا تتراجع

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رام الله - دنيا الوطن

قال دبلوماسي كوري شمالي: إن فرصة تحقيق نتائج من الحوار مع الولايات المتحدة تتراجع، وإن بيونجيانج تتوقع خطوات متبادلة من واشنطن بحلول نهاية العام.



وقال جو تشول سو، رئيس إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "منحنا الولايات المتحدة كثيرا من الوقت، ونحن في انتظار الرد بحلول نهاية هذا العام... لكن يجب أن أقول إن الفرصة تتضاءل كل يوم".



وأضاف خلال مؤتمر في موسكو: أن بيونجيانج مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا كانت هناك فرصة لتحقيق تقدم لكنها غير مهتمة بإجراء حوار لا يؤدي إلى تحقيق نتائج، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جو قوله "نحن دائما على استعداد للاجتماع في أي لحظة. ولكن إذا كان الاجتماع مرة أخرى لمجرد الحديث، وإذا لم نتمكن من توقع نتائج ملموسة، فإننا غير مهتمين بالحوار فحسب".



وأضاف: أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية "إهانة غير مقبولة" ويجب رفعها.



ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على تصريحات جو.