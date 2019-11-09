مفتي لبنان: يجب الشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحة التي أعدّها الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

قال مفتي لبنان، عبد اللطيف فايز دريان: إنه آن الأوان لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة والاختصاص.



وأضاف دريان في تصريحات نقلتها (سكاي نيوز) عربية: أنه يجب الشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحة التي أعدّها رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري.



وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قال: إن زعماء البلاد يبدون وكأنهم "على كوكب آخر من دون مؤشر على تشكيل حكومة جديدة، رغم معاناة البلاد من أزمة اقتصادية".



وحذر من "اندلاع اضطرابات اجتماعية إذا حدث نقص في السلع الأساسية"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".



وأكد جعحع أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة مستقلة من الأحزاب، كما يطالب المحتجون الذين يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة".



وأشار إلى "عدم ظهور نتيجة لمحادثات تشكيل حكومة جديدة"، قائلا إن "السياسيين يتصرفون كما لو أن شيئا لم يتغير منذ أن عمت الاحتجاجات لبنان في 17 أكتوبر"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).