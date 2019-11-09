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بعد إغلاق عشرة أيام.. إعادة فتح ميناء أم قصر بالعراق

بعد إغلاق عشرة أيام.. إعادة فتح ميناء أم قصر بالعراق
ميناء أم قصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول في ميناء أم قصر، المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة يوم السبت، استئناف العمليات في الميناء.

وقال المسؤول: إن جميع أرصفة الميناء تعمل يوم السبت مضيفا أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

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