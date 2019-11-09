دولي

إيران تعلن تشغيل 1044 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو

إيران تعلن تشغيل 1044 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو
الرئيس الإيراني حسن روحاني بإحدى جولاته في هيئة الطاقة الايرانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن الوكالة بدأت بتشغيل 1044 جهاز طرد مركزي في منشأة فوردو ضمن الخطوة الرابعة من خفض التزامات طهران النووية.

وأشار إلى أنه تم نقل طنين من غاز uf6 من مفاعل نطنز النووي إلى محطة فوردو، وأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيأخذون غدا عينات من اليورانيوم المخصب في مفاعل فوردو.

وصرح بأن نسبة تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو ستزداد خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن مفاعل فوردو يضم 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي وهي تعمل جميعها، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وجدد كمالوندي التأكيد على أن الخطة التي قدمها الجانب الأوروبي بشأن الاتفاق النووي لم تطبق على أرض الواقع، وحذر من أن إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية إلى أن يتمكن الطرف المقابل من تنفيذ التزاماته، مشيرا إلى أن "تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي يهدف إلى تحقيق التوازن في الاتفاق".

واعتبر المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، أن البدء ببناء المفاعل الثاني في محطة بوشهر غدا الأحد "يوجه رسالة إلى الأمريكيين"، وأن هذه الخطوة يتم اتخاذها بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على المفاعل.

ولفت إلى أن طهران ستعيد تأهيل مفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي إذا لزم الأمر، وأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الصين في ما يخص إعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل.

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