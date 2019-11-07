إصابة امرأة برصاصة مطاطية بالرأس واعتقال نجلها في العيساوية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت امرأة برصاصة مطاطية في الرأس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مساء اليوم الخميس، بلدة العيسوية في القدس، واعتقلت نجلها.



وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أمير كريم حويح، خلال مواجهات في محيط مسجد الأربعين وسط العيسوية، وأصابت والدته برصاصة مطاطية في الرأس، نقلت على إثرها إلى مستشفى "هداسا" لتلقي العلاج"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).