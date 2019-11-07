ابو سيف يستنكر منع الاحتلال عرض فيلم ينحاز للفلسطيني الضحية

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف دعوة الاسرائيلية ( ميري رغيف) والتي منعت عرض فيلم للمحامية ليئا تسيميل الذي تعرض فيه المحامية دفاعها عن حقوق شعبنا الفلسطيني، ودفاعها عن الأسرى في سجون الاحتلال، الذي كان مقررا عرضه مطلع الأسبوع القادم في مهرجان "دكافيف الجليل" في بلدة ترشيحا الواقعة بمنطقة الجليل الأعلى في فلسطين العام 1948.



وقال أبو سيف، إن الجانب الاسرائيلي يخيفه عرض الحقائق التي جاءت نتيجة لممارسات التطرف الصهيوني واليميني خلال عقود بحق شعبنا والتي تفضح الاحتلال الاستيطاني الكولونيالي للأرض الفلسطينية وتعرض من خلاله المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني نتيجة للاحتلال الذي يستهدف من خلالها قمع الإرادة الوطنية والشعبية من أجل الحرية والاستقلال .



ومن المعروف ان تسيميل كرست جهدها ووقتها دفاعا عن المناضلين في سجون الاحتلال وتعرضت إلى التحريض والملاحقة من قبل اليمين الإسرائيلي الذي كان يرى فيها الحقيقة التي زورها التاريخ الاسرائيلي في استهداف الأرض والإنسان الفلسطيني.