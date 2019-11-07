فتح تعلن فعاليات إحياء الذكرى 15 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات





شمال الخليل، الاثنين الساعة 11 قبل الظهر في بلدة سعير/ منطقة رأس العروض.





قلقيلية، الاثنين الساعة 11 قبل الظهر، مدرسة المرابطين.





طولكرم، الاثنين، الساعة 11:30 ظهرا في جامعة فلسطين التقنية.





نابلس، الثلاثاء 12/11/2019 الساعة 12 ظهراً، المسرح المكشوف/ الأكاديمية.يطا، الثلاثاء 12/11/2019 الساعة 11 قبل الظهر، مدرسة ذكور المثنى الثانوية.





طوباس، الثلاثاء 12/11/2019 الساعة 11 قبل الظهر، مسيرات كشفية على دوار الشهداء، على أن يقام المهرجان المركزي يوم السبت 16/11/2019 في بلدة طمون.





واستنكر الجاغوب منع حركة حماس إحياءَ الذكرى في قطاع غزة، معتبرا ذلك مساساً بالأعرافِ الوطنيةِ وانتهاكاً للحرّيات العامة.



رام الله، يوم الاثنين 11/11/2019 الساعة 12 ظهراً، والتجمع في مدرسة ذكور رام الله الثانوية ثم المسير إلى ضريح الشهيد القائد أبو عمار.