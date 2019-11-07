شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع برنامج الامم المتحدة الانمائي تطورات مشاريع المياه والصرف الصحي

غنيم يبحث مع برنامج الامم المتحدة الانمائي تطورات مشاريع المياه والصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم الخميس، الممثل الخاص للمدير العام في برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة ايفون هيلي.

وبحث الطرفان، خطوات العمل المستقبلية المتعلقة بالاعمال الجاري القيام بها ولا سيما في مشروع محطة معالجة المياه العادمة في خانيونس والاجراءات التي يتطلب العمل على توفيرها من قبل الاطراف ذات العلاقة وتحديدا قضية ضمان توفير الكهرباء والانتهاء من الاجراءات المرتبطة مع الشركة، لضمان تشغيل المحطة وديمومة العمل بها، لما لهذا المشروع من اهمية بالغة فهو يخدم ما يقارب 150 ألف نسمة في محافظة خانيونس، حيث ستعمل المحطة على معالجة المياه العادمة بمختلف مراحلها للحصول على مياه ذات جودة عالية تستخدم في جوانب ري المحاصيل الزراعية، الى جوانب الفوائد البيئية والصحية من خلال ضمان التخلص من تدفق المياه العادمة وبالتالي حماية الخزان الجوفي من التلوث

وفي هذا الصدد اكد المهندس غنيم على أن سلطة المياه ستوفر كافة الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ وتشغيل المشاريع، منوها الى اهمية التعاون المشترك ليس فقط في مشروع خانونس وانما يشمل كافة المشاريع الاخرى التي يتم العمل عليها .

كما بحث اللقاء التقدم الحاصل في مشروع الصرف الصحي في النزلات الشرقية والغربية والوسطى ونزلة عيسى وباقة الشرقية وايضا محطتي ضخ الصرف الصحي في نزلة عيسى وزيتا الجاري تنفيذه من قبل UNDP بالشراكة والتعاون مع سلطة المياه حيث تم انجاز اكثر من 80% من شبكات الصرف الصحي، حيث تم حتى الان تنفيذ حوالي 30 كم من شبكات الصرف الصحي.

وايضا يجري حاليا تنفبذ عدادات لقياس كميات مياه الصرف الصحي العابرة للحدود كل من باقة الشرقية وطولكرم ونابلس الغربية وجاري تنفيذ محطات قياس في كافة المناطق التي تتدفق فيها المياه العادمة. ومن المتوقع انتهاء العمل في المشروع نهاية كانون ثاني 2020 بتكلفة اجمالية 6.7 مليون دولار.

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