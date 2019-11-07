شؤون فلسطينية

منصور: تحقيق الأمم المتحدة لم يعثر على أي فساد في عمليات (أونروا)

منصور: تحقيق الأمم المتحدة لم يعثر على أي فساد في عمليات (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب دولة فلسطين الدائم بالأمم المتحدة السفير رياض منصور: "إن تحقيق الأمم المتحدة في اتهامات بسوء الإدارة التي طالت عددا قليلا من كبار موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لم يعثر على أي تزوير أو فساد أو سوء استخدام للأموال، وأن الاتهام بسوء الإدارة لا يضر بخدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية".

وأضاف في بيان له: "إنه لا غنى عن البرامج والخدمات الإنسانية لـ(أونروا) من أجل تحقيق حياة أفضل للاجئي فلسطين وتوفير الحماية لهم، على النحو المعترف به من قبل الجمعية العامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 194، الذي أكد حقهم في العودة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأعرب عن أسف دولة فلسطين للأزمات المتكررة والعجز المالي في ظل غياب حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، ما يؤثر على عمل الوكالة، ويسبب قلقاً كبيرا لــ5.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها.

وأكد منصور عن تعاون دولة فلسطين ودعمها الكامل للسيد ساوندرز في أداء مهامه في هذا الوقت الحرج، مجدداً تقديره لكراينبول لالتزامه تجاه الأونروا ولاجئي فلسطين، ودعوته لتحقيق حقوق اللاجئين وكرامتهم واحتياجاتهم الإنسانية طوال سنوات خدمته.

ودعا منصور جميع الدول إلى تقديم الدعم القوي لتجديد ولاية (أونروا)، والذي سيتم التصويت عليه في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، يليه تصويت في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون أول/ديسمبر 2019.

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