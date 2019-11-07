شؤون فلسطينية

قيادة حماس تُنهي اجتماعاً تشاورياً حول الانتخابات.. ماذا جاء فيه؟

قيادة حماس تُنهي اجتماعاً تشاورياً حول الانتخابات.. ماذا جاء فيه؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قيادة الحركة، أنهت قبل قليل، اجتماعاً تشاورياً مع مؤسسات وقادة المجتمع المدني الفلسطيني، حول موضوع الانتخابات الفلسطينية، وسبل إنجاحها.

وأشارت الحركة في تصريح لها، إلى أن العشرات من رؤساء وشخصيات المجتمع المدني الفلسطيني، شاركوا في الاجتماع، لافتة إلى أن النقاش والبحث تركز في الانتخابات الفلسطينية، وسبل إنجاحها، وتهيئة الأجواء اللازمة لذلك، من إطلاق للحريات، وتوفير للضمانات كافة؛ بما يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.

وأوضحت الحركة، أن قيادتها، شرحت كل الإجراءات والمواقف التي اتخذتها حتى الآن، وأنها ستواصل العمل بها لإنجاح الانتخابات، باعتبارها مطلباً شعبياً على جميع القوى احترامه.

بدورهم، عبر قادة المؤسسات المدنية والشخصيات عن سعادتهم بهذا اللقاء، وأبدوا ارتياحاً لحرص قيادة الحركة على إنجاح الانتخابات، مؤكدين ضرورة تهيئة الأجواء، وإطلاق الحريات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، واحترام نتائجها.

وأكدت الحركة في تصريحها، أن قيادتها، ستواصل مشاوراتها مع الفصائل السياسية كافة، والنخب المجتمعية والقوى المدنية، وصولاً إلى موقف وطني جامع، يحقق مصلحة شعبنا، ويحترم خياراته.

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