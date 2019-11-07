شؤون فلسطينية

على أثر الاعتداء على أحد المحامين.. عبيدات: يجب محاربة الخارجين على القانون

على أثر الاعتداء على أحد المحامين.. عبيدات: يجب محاربة الخارجين على القانون
رام الله - دنيا الوطن
التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، وعدد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة ظهر اليوم، برئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، والوفد المرافق له، وذلك في مقر النقابة في محافظة رام الله.

ورحب عبيدات بالوفد الزائر، وأثنى على دور بلدية رام الله في خدمة المواطنين، كما وثمن دور البلدية واستنكارها للاعتداء الذي وقع على الزميل المحامي محمد عطا دحادحة منذ لحظة وقوعه، مؤكداً بأن بلدية رام لله ليست طرفاً في هذه المشكلة، معرباً عن أهمية تكاتف الجميع لمحاربة الخارجيين عن القانون، ورفع الغطاء عنهم، وتقديمهم للعدالة.

بدوره، قال حديد: إن بلدية رام الله، تستنكر هذا الاعتداء وتدينه بشدة، وتمنى بأن ينتهي هذا الأمر بالصلح بين الجميع، وأكد بأن البلدية ليست طرفاً بالموضوع، وأن الاعتداء الذي حصل هو تصرف فردي لا علاقة للبلدية به.

وقدر نقيب المحامين موقف بلدية رام الله ممثلة برئيسها، مؤكداً على التعاون بين البلدية ونقابة المحامين، لما فيه مصلحة وخدمة للمواطنين والمحامين على حد سواء، مضيفاً أن النقابة تعمل جاهدة لحماية المحامين من أي اعتداء يقع عليهم خلال تأديتهم لمهامهم.

أخبار ذات صلة

قيادة حماس تُنهي اجتماعاً تشاورياً حول الانتخابات.. ماذا جاء فيه؟

قيادة حماس تُنهي اجتماعاً تشاورياً حول الانتخابات.. ماذا جاء فيه؟

السلطات المصرية تبلغ بإغلاق معبر رفح يوم الأحد لهذا السبب

السلطات المصرية تبلغ بإغلاق معبر رفح يوم الأحد لهذا السبب

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك لقوات الاحتلال بحق الإعلام في 2019

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك لقوات الاحتلال بحق الإعلام في 2019

إسرائيل تُطور منظومة تكنولوجية للحد من أعمال العنف والقتل في المجتمع العربي

إسرائيل تُطور منظومة تكنولوجية للحد من أعمال العنف والقتل في المجتمع العربي

الديمقراطية تُدين منع إحياء الذكرى الـ (15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

الديمقراطية تُدين منع إحياء الذكرى الـ (15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

أبو بكر: مخالفات حقوقية جسيمة يمارسها الإحتلال بحق الأسرى المرضى

أبو بكر: مخالفات حقوقية جسيمة يمارسها الإحتلال بحق الأسرى المرضى

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

على أثر الاعتداء على أحد المحامين.. عبيدات: يجب محاربة الخارجين على القانون

على أثر الاعتداء على أحد المحامين.. عبيدات: يجب محاربة الخارجين على القانون

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك لقوات الاحتلال بحق الإعلام في 2019

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك لقوات الاحتلال بحق الإعلام في 2019

الديمقراطية تُدين منع إحياء الذكرى الـ (15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

الديمقراطية تُدين منع إحياء الذكرى الـ (15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية &#34;تاريخ وحضارة&#34; في البلدة القديمة من الخليل

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية "تاريخ وحضارة" في البلدة القديمة من الخليل

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ&#34;الصلاة&#34;

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ"الصلاة"

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ&#34;علا الفارس&#34;

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ"علا الفارس"

عربي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

بالأسماء.. تعديل وزاري أردني يطال 11 وزارة بحكومة الرزاز

بالأسماء.. تعديل وزاري أردني يطال 11 وزارة بحكومة الرزاز