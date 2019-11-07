على أثر الاعتداء على أحد المحامين.. عبيدات: يجب محاربة الخارجين على القانون

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رام الله - دنيا الوطن

التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، وعدد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة ظهر اليوم، برئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، والوفد المرافق له، وذلك في مقر النقابة في محافظة رام الله.



ورحب عبيدات بالوفد الزائر، وأثنى على دور بلدية رام الله في خدمة المواطنين، كما وثمن دور البلدية واستنكارها للاعتداء الذي وقع على الزميل المحامي محمد عطا دحادحة منذ لحظة وقوعه، مؤكداً بأن بلدية رام لله ليست طرفاً في هذه المشكلة، معرباً عن أهمية تكاتف الجميع لمحاربة الخارجيين عن القانون، ورفع الغطاء عنهم، وتقديمهم للعدالة.



بدوره، قال حديد: إن بلدية رام الله، تستنكر هذا الاعتداء وتدينه بشدة، وتمنى بأن ينتهي هذا الأمر بالصلح بين الجميع، وأكد بأن البلدية ليست طرفاً بالموضوع، وأن الاعتداء الذي حصل هو تصرف فردي لا علاقة للبلدية به.



وقدر نقيب المحامين موقف بلدية رام الله ممثلة برئيسها، مؤكداً على التعاون بين البلدية ونقابة المحامين، لما فيه مصلحة وخدمة للمواطنين والمحامين على حد سواء، مضيفاً أن النقابة تعمل جاهدة لحماية المحامين من أي اعتداء يقع عليهم خلال تأديتهم لمهامهم.