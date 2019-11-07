السلطات المصرية تبلغ بإغلاق معبر رفح يوم الأحد لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد إعلام معبر رفح البري، بأن السلطات المصرية، أبلغت الجانب الفلسطيني، بإغلاق المعبر يوم الأحد المقبل.
وأشار إعلام المعبر، إلى أن السلطات المصرية، أرجعت سبب الإغلاق، لوجود عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
أفاد إعلام معبر رفح البري، بأن السلطات المصرية، أبلغت الجانب الفلسطيني، بإغلاق المعبر يوم الأحد المقبل.
وأشار إعلام المعبر، إلى أن السلطات المصرية، أرجعت سبب الإغلاق، لوجود عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
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