دولي

(الشاباك) يزعم: أحبطنا أكثر من 450 عملية خلال العام الماضي

(الشاباك) يزعم: أحبطنا أكثر من 450 عملية خلال العام الماضي
رام الله - دنيا الوطن
زعم جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه أحبط أكثر من 450 عملية خلال العام الماضي، بحسب ما جاء على موقع (i24NEWS) الإسرائيلي.

وقال رئيس جهاز (الشاباك) نداف أرغمان للصحفيين، خلال حضوره مؤتمر المنظومات غير المأهولة، الذي عُقد في "قرية المطارات": "كل ما في الأمر أنني جئت لرؤية بعض التكنولوجيا والابتكارات"، مضيفاً: "التكنولوجيا هي القصة، وهي التي تتيح لنا الحفاظ على التفوق النسبي"، وتابع "نحن منظمة لديها أشخاص ممتازون قبل كل شيء، ومن ثم أفضل التكنولوجيات في العالم، والمفاهيم". 

وأردف أرغمان، وهو يعدد ما يملكه جهازه: "لدينا تعاون مشترك داخل التنظيم، وأيضاً تعاون مشترك مع باقي الأجهزة الأمنية في إسرائيل، إلى جانب التعاون المشترك الذي نملكه مع نظرائنا في العالم".

وقال: "إن ذلك كله" هو ما يسمح لنا بالحفاظ على التفوق أمام خصوم أقوياء، وهذا ما يمكّنا في السنة الأخيرة، من إحباط أكثر من 450 عملية كبيرة، والعمل على السماح للمواطنين الإسرائيليين، بأن يعيشوا حياة سلمية ومريحة كل يوم، دون معرفة ما يجري تحت السطح". 

ومضى يقول: "التكنولوجيا والصناعة الإسرائيلية، تتواجد دائما على مقربة من قلوبنا، فنحن نشتري التقنيات، والتقنيات الإسرائيلية قبل أي شيء آخر"، مشيراً إلى أن "الصناعات والابتكارات والبرامج الإسرائيلية، هي جزء منا، ونحن نستثمر في كل من الابتكار والتكنولوجيا المتطورة للغاية". 

أخبار ذات صلة

البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق بمواجهة أي تهديد لآبار النفط بسوريا

البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق بمواجهة أي تهديد لآبار النفط بسوريا

نتنياهو: إيران تواصل أكاذيبها وإخفاء برنامجها النووي

نتنياهو: إيران تواصل أكاذيبها وإخفاء برنامجها النووي

مقتل 10 جنود بهجوم لـ(بوكو حرام) في نيجيريا

مقتل 10 جنود بهجوم لـ(بوكو حرام) في نيجيريا

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع تنظيم الدولة

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع تنظيم الدولة

أردوغان: عملية (نبع السلام) بشمال سوريا مستمرة

أردوغان: عملية (نبع السلام) بشمال سوريا مستمرة

ماكرون: حلف الأطلسي في حالة &#34;موت سريري&#34;

ماكرون: حلف الأطلسي في حالة "موت سريري"

الشرطة البريطانية تحدد رسميا هويات ضحايا شاحنة &#34;الجثث&#34;

الشرطة البريطانية تحدد رسميا هويات ضحايا شاحنة "الجثث"

بومبيو: يجب التعامل مع &#34;ابتزاز&#34; إيران النووي

بومبيو: يجب التعامل مع "ابتزاز" إيران النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

على أثر الاعتداء على أحد المحامين.. عبيدات: يجب محاربة الخارجين على القانون

على أثر الاعتداء على أحد المحامين.. عبيدات: يجب محاربة الخارجين على القانون

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك لقوات الاحتلال بحق الإعلام في 2019

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك لقوات الاحتلال بحق الإعلام في 2019

الديمقراطية تُدين منع إحياء الذكرى الـ (15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

الديمقراطية تُدين منع إحياء الذكرى الـ (15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية &#34;تاريخ وحضارة&#34; في البلدة القديمة من الخليل

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية "تاريخ وحضارة" في البلدة القديمة من الخليل

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ&#34;الصلاة&#34;

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ"الصلاة"

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ&#34;علا الفارس&#34;

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ"علا الفارس"

عربي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

بالأسماء.. تعديل وزاري أردني يطال 11 وزارة بحكومة الرزاز

بالأسماء.. تعديل وزاري أردني يطال 11 وزارة بحكومة الرزاز