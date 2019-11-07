(الشاباك) يزعم: أحبطنا أكثر من 450 عملية خلال العام الماضي





وقال رئيس جهاز (الشاباك) نداف أرغمان للصحفيين، خلال حضوره مؤتمر المنظومات غير المأهولة، الذي عُقد في "قرية المطارات": "كل ما في الأمر أنني جئت لرؤية بعض التكنولوجيا والابتكارات"، مضيفاً: "التكنولوجيا هي القصة، وهي التي تتيح لنا الحفاظ على التفوق النسبي"، وتابع "نحن منظمة لديها أشخاص ممتازون قبل كل شيء، ومن ثم أفضل التكنولوجيات في العالم، والمفاهيم".



وأردف أرغمان، وهو يعدد ما يملكه جهازه: "لدينا تعاون مشترك داخل التنظيم، وأيضاً تعاون مشترك مع باقي الأجهزة الأمنية في إسرائيل، إلى جانب التعاون المشترك الذي نملكه مع نظرائنا في العالم".





وقال: "إن ذلك كله" هو ما يسمح لنا بالحفاظ على التفوق أمام خصوم أقوياء، وهذا ما يمكّنا في السنة الأخيرة، من إحباط أكثر من 450 عملية كبيرة، والعمل على السماح للمواطنين الإسرائيليين، بأن يعيشوا حياة سلمية ومريحة كل يوم، دون معرفة ما يجري تحت السطح".



ومضى يقول: "التكنولوجيا والصناعة الإسرائيلية، تتواجد دائما على مقربة من قلوبنا، فنحن نشتري التقنيات، والتقنيات الإسرائيلية قبل أي شيء آخر"، مشيراً إلى أن "الصناعات والابتكارات والبرامج الإسرائيلية، هي جزء منا، ونحن نستثمر في كل من الابتكار والتكنولوجيا المتطورة للغاية".

رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه أحبط أكثر من 450 عملية خلال العام الماضي، بحسب ما جاء على موقع (i24NEWS) الإسرائيلي.