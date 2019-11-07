الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، معزياً بوفاة شقيقه سعد عبد الكريم.



وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).