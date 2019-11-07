البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق بمواجهة أي تهديد لآبار النفط بسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان: "إن العسكريين الأمريكيين، مخولون بمواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا".



وأضاف هوفمان: "عائدات النفط ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس الولايات المتحدة"، لافتاً في نفس الوقت إلى أن "الولايات المتحدة لازالت تعمل مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وهي مستمرة في تزويدهم بالقوة والدعم لمحاربة تنظيم الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار هوفمان إلى أنه يتوقع من الأتراك، أن يُخضعوا كل من يشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب للمساءلة أمام العادلة.