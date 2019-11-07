عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي





وتبذل الجهات السياسية اللبنانية جهودا لتشكيل حكومة تكنوقراط من المقرر أن تتولى معالجة الأزمة الحالية.



رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لإجراء مشاورات حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد والخروج من الأزمة الحالية.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأنه جرى خلال اللقاء، اليوم الخميس، "عرض للأوضاع العامة في لبنان والاتصالات الجارية من أجل الإسراع في إيجاد حل للوضع الحكومي الحالي".وبعد اللقاء بقصر بعبدا الرئاسي، قال الحريري: "حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين، وهذا الأمر الوحيد الذي أود أن أقوله".ولم يكشف الحريري عن مزيد من التفاصيل حول لقائه مع الرئيس عون.يذكر أن سعد الحريري قدم استقالته من رئاسة الحكومة يوم 29 تشرين الاول/أكتوبر على خلفية استمرار الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية.