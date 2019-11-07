نتنياهو: إيران تواصل أكاذيبها وإخفاء برنامجها النووي

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أعقاب الجلسة الخاصة التي عقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران "بمواصلة أكاذيبها، وإخفاء برنامجها النووي".



وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع (تويتر): "إن إيران استأنفت عملية تخصيب اليورانيوم المحظورة، التي تهدف فقط إلى إنتاج الأسلحة النووية.



ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، المجتمع الدولي للاستيقاظ، مطالباً دول العالم، بالانضمام إلى الولايات المتحدة، وإسرائيل؛ لتشديد الضغوط أكثر على إيران.



وأشار نتنياهو إلى أن إيران، تشكل خطراً ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب، بل وعلى العالم أجمع.