أبو بكر: مخالفات حقوقية جسيمة يمارسها الإحتلال بحق الأسرى المرضى











رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، أن حكومة إسرائيل تمارس بحق الأسرى المرضى جريمة طبية فاضحة وواضحة، ترتقي إلى مستوى المخالفات الحقوقية الجسيمة، بعدم تقديم العلاجات لهم والاستهتار بصحتهم وحياتهم، ما يجعل أوضاعهم في حالة خطيرة جداً توصلهم حد الموت، مؤكداً على أهمية التدخل الدولي، وفتح الملف الطبي للأسرى وإلزام إسرائيل على احترام حقوقهم وفق القوانين الدولية والإنسانية.وقال أبو بكر: إن على المجتمع الدولي التدخل الحقيقي والجاد لمتابعة ملف الأسرى المرضى، ومراقبة إسرائيل على مدى احترامها للمعايير الدولية والإنسانية في التعامل معهم، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات إسعاف، وفي استعادة جثامين الشهداء المحتجزين، وغيرها.وجاءت أقوال أبو بكر تلك، خلال زيارته ووفد من الهيئة لعدد من عائلات الأسرى، وأسرى محررين في مدينتي نابلس وجنين.حيث زار أبو بكر والوفد المرافق كلاً من الأسيرة المحررة ياسمين شعبان من جنين، والتي تحررت بعد اعتقال دام 5 سنوات، والمحرر أحمد ابراهيم من مدينة جنين، والذي تحرر بعد اعتقال دام 12 عاماً ونصف، والمحرر عبد القادر زقوت من نابلس، والذي أفرج عنه بعد اعتقال دام 12 عاماً.كما قدّم أبو بكر والوفد المرافق، واجب العزاء بوالد الأسير جواد شلختي من مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس.