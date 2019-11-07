عاجل

  • محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادية الأسيرة خالدة جرار لمدة 6 أيام

دولي

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع تنظيم الدولة

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت القوات الأمنية في تركيا، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 17 أجنبيا للاشتباه في تورطهم مع تنظيم الدولة، وفقا لوكالة (الأناضول).

ووفقا للوكالة التركية، فقد أجرى ضباط من الشرطة عملية أمنية خاصة في العاصمة أنقرة، ولم تحدد الوكالة جنسيات المشتبه بهم.

وفي سياق آخر، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الخميس، أن نجل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.

وقال: "إن عدد عناصر تنظيم الدولة الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ حتى اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 من عناصر التنظيم في السجون.

أخبار ذات صلة

البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق بمواجهة أي تهديد لآبار النفط بسوريا

البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق بمواجهة أي تهديد لآبار النفط بسوريا

نتنياهو: إيران تواصل أكاذيبها وإخفاء برنامجها النووي

نتنياهو: إيران تواصل أكاذيبها وإخفاء برنامجها النووي

مقتل 10 جنود بهجوم لـ(بوكو حرام) في نيجيريا

مقتل 10 جنود بهجوم لـ(بوكو حرام) في نيجيريا

أردوغان: عملية (نبع السلام) بشمال سوريا مستمرة

أردوغان: عملية (نبع السلام) بشمال سوريا مستمرة

ماكرون: حلف الأطلسي في حالة &#34;موت سريري&#34;

ماكرون: حلف الأطلسي في حالة "موت سريري"

الشرطة البريطانية تحدد رسميا هويات ضحايا شاحنة &#34;الجثث&#34;

الشرطة البريطانية تحدد رسميا هويات ضحايا شاحنة "الجثث"

بومبيو: يجب التعامل مع &#34;ابتزاز&#34; إيران النووي

بومبيو: يجب التعامل مع "ابتزاز" إيران النووي

(أزرق- أبيض) تؤكد موافقتها على فرض السيادة الإسرائيلية بغور الأردن

(أزرق- أبيض) تؤكد موافقتها على فرض السيادة الإسرائيلية بغور الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يُعزي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية بوفاة شقيقه

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك احتلالي بحق الإعلام في العام 2019

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك احتلالي بحق الإعلام في العام 2019

الديمقراطية تدين منع إحياء الذكرى الـ(15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

الديمقراطية تدين منع إحياء الذكرى الـ(15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته القطاع عبرمعبر بيت حانون

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته القطاع عبرمعبر بيت حانون

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية &#34;تاريخ وحضارة&#34; في البلدة القديمة

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية "تاريخ وحضارة" في البلدة القديمة

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

الوزير أبو جيش يؤكد على ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين

الوزير أبو جيش يؤكد على ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ&#34;الصلاة&#34;

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ"الصلاة"

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ&#34;علا الفارس&#34;

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ"علا الفارس"

عربي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر

السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر