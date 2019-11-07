تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع تنظيم الدولة

اعتقلت القوات الأمنية في تركيا، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 17 أجنبيا للاشتباه في تورطهم مع تنظيم الدولة، وفقا لوكالة (الأناضول).



ووفقا للوكالة التركية، فقد أجرى ضباط من الشرطة عملية أمنية خاصة في العاصمة أنقرة، ولم تحدد الوكالة جنسيات المشتبه بهم.



وفي سياق آخر، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الخميس، أن نجل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.



وقال: "إن عدد عناصر تنظيم الدولة الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ حتى اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 من عناصر التنظيم في السجون.



رام الله - دنيا الوطن