أردوغان: عملية (نبع السلام) بشمال سوريا مستمرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عملية (نبع السلام) العسكرية بشمال سوريا مستمرة، متهماً روسيا والولايات المتحدة، بعدم الوفاء بتعهداتهما بشأن انسحاب الوحدات الكردية من المنطقة.



وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان في بودابست، اليوم الخميس: "إن الولايات المتحدة وروسيا، لم تخرجا المسلحين من شمال سوريا بعد"، حسبما نقلت عنه قناة (تي أر تي) التركية، وذلك في إشارة إلى (وحدات حماية الشعب) الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً "إرهابياً".



وشدد أردوغان على ضرورة مكافحة جميع أشكال الإرهاب والإرهابيين دون تمييز، قائلاً: "لا توجد حالياً دولة أخرى تتخذ موقفاً حازماً ضد تنظيم الدولة أكثر من تركيا".