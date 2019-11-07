بومبيو: يجب التعامل مع "ابتزاز" إيران النووي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على إيران، وذلك غداة استئناف طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشأتها النووية.



وقال بومبيو: "إن أفعال إيران تتطلب من كل الدول رفض ابتزازها النووي واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط عليها"، وذلك في إشارة لاستئناف طهران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي.



وأضاف الوزير الأميركي في بيان: "إن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع".



ونقلت (رويترز) عن بومبيو قوله: "حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا".