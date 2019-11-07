شؤون فلسطينية

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته القطاع عبرمعبر بيت حانون

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته القطاع عبرمعبر بيت حانون
معبر بيت حانون/إيرز
رام الله - دنيا الوطن
قال الأسير المحرر، المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن الارتباط الفلسطيني أبلغنا عند منتصف الليلة الماضية باعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتاجر/ جمال موسى حسن الزيني، من سكان مدينة خانينونس، وذلك بعد احتجازه واستجوابه  اثناء مغادرته قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز.

وأضاف: أنه وبذلك يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة اثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون/ايرز منذ مطلع العام الجاري، الى (9) مواطنين، من بينهم (7) تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

وأدان فروانة استمرار سلطات الاحتلال باستغلال حاجات المواطنين الانسانية وتنقلهم عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، لغرض السفر والعلاج أو التجارة. ومن ثم اخضاعهم للتحقيق والاحتجاز أو الاعتقال، مما جعل من المعبر المذكور مكانا للإيقاع بهم ومصيدة لاعتقالهم.

وطالب المؤسسات الدولية الى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والتدخل لدى سلطات الاحتلال لوقف تلك الممارسات والانتهاكات، بما يكفل ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة عبر المعبر المذكور، دون قيود وعراقيل.

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