أولمرت: صفقة شاليط "جريمة" وإسرائيل استسلمت لحماس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أيهود أولمرت، اليوم الخميس، أن صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل عام 2011 "جريمة واستسلاماً لحركة حماس".



وذكرت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، خلال حلقة خاصة حول صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط: "إن أولمرت اعتبر الصفقة أنها تمت بناءً على اعتبارات خاصة وليست وفقًا للمصالح الوطنية الإسرائيلية".



وأضاف القناة: "إنها جريمة، وليس لدي أي كلمة أخرى، لقد شعرت بالضيق حين رأيتها"، مشيرًا إلى أنه رفض إبرام صفقة مماثلة مع حماس حين كان رئيسا للوزراء، لأنها لا تناسب المصلحة الوطنية الإسرائيلية.



وأوضح أولمرت: "كنت أريد إطلاق سراح شاليط، وكان يتم العمل عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا من أجل ذلك، لكن كان لا بد من تغليب المصلحة الوطنية وعدم إطلاق سراح أسرى حماس".



وأشار إلى أن غالبية من أطلق سراحهم فيما بعد تورطوا في أعمال ضد إسرائيل، وبعضهم يقود خلايا عسكرية الآن ويعمل على تطوير أسلحة وصواريخ وطائرات بدون طيار.