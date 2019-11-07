بدءاً من الأحد.. الأردن توقف الجولات السياحية في منطقة الباقورة أمام الإسرائيليين

وأوضح أران، أن جولات السياحة، ستتوقف في الجانب الأردني من الحدود، من الباقورة وحتى (نهرائيم).





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الجولات السياحية في غور الأردن، ستتوقف مطلع الأسبوع المقبل.وقال شمعون أران، رئيس مجلس إقليمي غور الأردن: "إن الأردنيون أبلغوني بوقف الجولات السياحية بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 11/10"، بحسب القناة ذاتها.