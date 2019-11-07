بدءاً من الأحد.. الأردن توقف الجولات السياحية في منطقة الباقورة أمام الإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الجولات السياحية في غور الأردن، ستتوقف مطلع الأسبوع المقبل.
وقال شمعون أران، رئيس مجلس إقليمي غور الأردن: "إن الأردنيون أبلغوني بوقف الجولات السياحية بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 11/10"، بحسب القناة ذاتها.
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الجولات السياحية في غور الأردن، ستتوقف مطلع الأسبوع المقبل.
وقال شمعون أران، رئيس مجلس إقليمي غور الأردن: "إن الأردنيون أبلغوني بوقف الجولات السياحية بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 11/10"، بحسب القناة ذاتها.
وأوضح أران، أن جولات السياحة، ستتوقف في الجانب الأردني من الحدود، من الباقورة وحتى (نهرائيم).
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