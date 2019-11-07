عربي

بدءاً من الأحد.. الأردن توقف الجولات السياحية في منطقة الباقورة أمام الإسرائيليين

بدءاً من الأحد.. الأردن توقف الجولات السياحية في منطقة الباقورة أمام الإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الجولات السياحية في غور الأردن، ستتوقف مطلع الأسبوع المقبل.

وقال شمعون أران، رئيس مجلس إقليمي غور الأردن: "إن الأردنيون أبلغوني بوقف الجولات السياحية بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 11/10"، بحسب القناة ذاتها.

وأوضح أران، أن جولات السياحة، ستتوقف في الجانب الأردني من الحدود، من الباقورة وحتى (نهرائيم).

أخبار ذات صلة

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

بالأسماء.. تعديل وزاري أردني يطال 11 وزارة بحكومة الرزاز

بالأسماء.. تعديل وزاري أردني يطال 11 وزارة بحكومة الرزاز

السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر

السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة

وكالة: تعديل وزاري بحكومة عُمر الرزاز اليوم

وكالة: تعديل وزاري بحكومة عُمر الرزاز اليوم

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك احتلالي بحق الإعلام في العام 2019

نقابة الصحفيين: 600 انتهاك احتلالي بحق الإعلام في العام 2019

الديمقراطية تدين منع إحياء الذكرى الـ(15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

الديمقراطية تدين منع إحياء الذكرى الـ(15) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته القطاع عبرمعبر بيت حانون

فروانة: الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة أثناء مغادرته القطاع عبرمعبر بيت حانون

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية &#34;تاريخ وحضارة&#34; في البلدة القديمة

البكري ومعايعة يفتتحان جدارية "تاريخ وحضارة" في البلدة القديمة

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

الوزير أبو جيش يؤكد على ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين

الوزير أبو جيش يؤكد على ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين

مدير مراكز البربراوي للبصريات يُوجه رسالة لمدير عمليات (الأنروا)

مدير مراكز البربراوي للبصريات يُوجه رسالة لمدير عمليات (الأنروا)

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ&#34;الصلاة&#34;

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ"الصلاة"

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ&#34;علا الفارس&#34;

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ"علا الفارس"

عربي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

عون يبحث مع الحريري إيجاد حل للوضع الحكومي

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

الشرطة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن بجرش

السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر

السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر