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السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسة، مضيفا أنه طلب من عدلي منصور التقدم للمنصب، غير أن الأخير رفض.

وقال السيسي في حديث نقله موقع (الأهرام): إنه حاول لعدة أشهر إقناع الرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور، بالترشح، وتابع: "قلت له من فضلك اتخذ هذا القرار وأنا سأقف معك في موقعي"، إلا أنه رفض وقال لي: "لا لا يمكن كده وكفاية كده، وكده تمام".

وأضاف خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف: "الكل زاهد في منصب الرئاسة، لكن الهدف هو مصر وبناء الدولة والدفاع عنها".

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