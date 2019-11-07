البكري ومعايعة يفتتحان جدارية "تاريخ وحضارة" في البلدة القديمة

جانب من الفعالية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استقبل محافظ الخليل اللواء جبرين البكري وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة والوفد المرافق لها في مكتبه صباح اليوم الخميس، بحضور نائب المحافظ خالد دودين، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام مهدي مرعب.



أطلع اللواء البكري الوزيرة معايعة على الوضع السياحي في المحافظة، واليات النهوض بواقع السياحة في البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف والمناطق المغلقة، ولفت اللواء البكري الى دور المحافظة في تنظيم العمل في البلدة القديمة من أجل تقديم خدمة جيدة للسياح الذين يزورون الحافظة.



وفي نهاية اللقاء توجه اللواء البكري والوزيرة معايعة الى البلدة القديمة لافتتاح جدارية تاريخ وحضارة في البلدة القديمة، ومن ثم الى مؤتمر الترويج السياحي في بلدة الخليل القديمة بتنظيم من وزارة السياحة والاثار ولجنة اعمار الخليل، حيث قدم مدير لجنة اعمار الخليل عماد حمدان عرضاً حول خطة التنمية السياحية في البلدة القديمة، بحضور رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة ومسؤول ملف المناطق المغلقة في حركة فتح -اقليم وسط الخليل مهند الجعبري.



وفي كلمته شكر المحافظ البكري جهود وزارة السياحة والاثار وبلدية الخليل ولجنة الاعمار والقطاع الخاص، مشيراً الى ضرورة ان يكون هناك مشاريع احيائية كثيرة للنهوض بواقع البلدة القديمة السياحي، وان يتسع المسار السياحي في المحافظة يتم ربطه بكنيسة المسكوبية.



من جانبها أكدت الوزيرة معايعة على العمل بجهود مشتركة مع القطاع العام والخاص لتشجيع السياحة الإسلامية، حيث تولي الوزارة اهتماماً كبيراً للسياحة في الخليل وخصوصاً بعد ادراجها على لائحة التراث العالمي، مضيفةً بأن الخليل تستحق أن تكون محافظة سياحية بامتياز.



واستكمل المحافظ البكري والوزيرة معايعة الجولة في البلدة الى تكية سيدنا إبراهيم ، حيث اطلع البكري معايعة على إنجازات التكية خلال الفترة الماضية، ثم توجه الوفد الى كنيسة المسكوبية.