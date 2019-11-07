شؤون فلسطينية

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح

(أونروا): السعودية موّلت إنشاء مركز صحي جديد في دير البلح
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم مركزاً صحياً جديداً في مخيم دير البلح في وسط قطاع غزة.

وقالت الوكالة: إنه تم بناء المركز الصحي بتمويل سخي من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

حضر حفل الافتتاح مدير عمليات (أونروا) في غزة، ماتياس شمالي وكبار موظفي (أونروا)، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المحلي.

وتعد (أونروا) المزود الرئيسي للرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين لأكثر من 70 عامًا، من خلال شبكة مكونة من 22 مركز صحي في جميع أنحاء قطاع غزة.

يشار إلى أن مركز دير البلح الصحي يعتبر واحدًا من العديد من المشاريع التي تم تنفيذها بنجاح في قطاعي الصحة والتعليم، والتي أصبحت متاحة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين بفضل دعم المملكة العربية السعودية وتضامنها معهم.

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