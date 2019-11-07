الشؤون المدنية: الوزير حسين الشيخ يستجيب لمناشدة المريضة النادي

الوزير حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق، ان الوزير حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية استجاب لمناشدة المريضة سمر النادي من مخيم النصيرات (18 عاما)، والمصابة بالسرطان والتي نشرت مؤخراً مناشدة بالتدخل للسماح لها بالسفر الى الضفة الغربية للعلاج في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة بعد منعها من قبل قوات الاحتلال.



وأضاف الزق إنه وبعد متابعة وتدخل مباشرين من الوزير الشيخ تم التحصل على موافقة لسفر المريضة ووالدتها يوم الاحد القادم بحسب حجز مستشفى المقاصد.



وكان ذوو المريضة أكدوا في مناشدات وتصريحات صحافية سابقة ان قوات الاحتلال رفضت السماح لإبنتهم بالسفر للعلاج في مستشفى المقاصد بالقدس دون ابداء اية أسباب.



وقال عمها إن المريضة سمر وبعد أن تم منعها من السفر على معبر بيت حانون أصيبت بانتكاسة صحية ونقلت الى المستشفى في وضع صعب وهي طريحة الفراش في حالة صراخ وألم شديد"، مؤكدا آنذاك أن سمر ربما تفقد حياتها في أي لحظة.