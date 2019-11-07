الوزير أبو جيش يؤكد على ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين



وأشار أبو جيش إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية ووزارة الخارجية، تتواصلان مع الدول المانحة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والصديقة، لحل أزمة التقليصات في موازنة (أونروا)، لما لاستمرار عملها من أثر بالغ الأهمية في استمرار القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.



بدورها، شكرت لويس دولة فلسطين على الدور الذي قامت به، خلال مشاورات اللجنة التي عقدت في نيويورك، من أجل دعم استمرارية وتمديد عمل (أونروا)، وكذلك توفير الأموال اللازمة لدعمها من الدول المانحة، بهدف معالجة التقليصات في موازنتها، مؤكدة على استعداد (أونروا) للتعاون مع وزارة العمل بالمجالات المشتركة.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم الخميس، مع مديرة عمليات (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس، آليات التعاون المشترك والعمل المستقبلي، وكذلك الأزمة المالية الحالية، ونقص السيولة التي تواجهها (أونروا)، والتي يهدد استمرارها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.جاء ذلك، بحضور، الوكيل المساعد لإدارات العمل بلال ذوابة، ومستشار الشؤون السياسية والمحلية، كاظم أبو خلف، ومدير ديوان الوزير، هاني الشنطي، وذلك في مقر الوزارة.وقال أبو جيش: إن (أونروا) رغم كافة الصعوبات التي تواجهها لا تزال تقدم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به الدول الأوروبية والعربية والصديقة لدعم ميزانية (أونروا)، من أجل استمرار خدماتها المقدمة للاجئين.