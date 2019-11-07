شاهد: قيادي بفتح يُهاجم وزير المالية بسبب تصريحات مُسيئة لوزيرة الصحة





وحسب الوثيقة، فإن الأتيرة عبر عن استنكاره لما وصفه بـ "الإساءة التي صدرت من الوزير بشارة، بحق وزيرة الصحة، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، مي الكيلة"، معتبراً أن تلك التصريحات مُدانة ومرفوضة، وتمس بالمرأة الفلسطينية، والعادات والتقاليد.





وتشير الوثيقة الموقعة بتاريخ 19/10/2019 إلى أن القيادي بفتح، أكد أن الحركة لن تسكت على هذه الإساءة، مضيفاً: "التصريحات غير مقبولة، وغير محترمة، من وزير باتت أفعاله مكشوفة وتصريحاته البذيئة، عقبة أمام الحكومة، والقيادة والشعب".





بدورها "دنيا الوطن" حاولت التواصل مع الجهات المختصة؛ إلا أنه لم يتسن لها التأكد من صحة الوثيقة.

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رسالة نُسبت لعضو المجلس الثوري لحركة (فتح) عبد الإله الأتيرة، إلى وزير المالية بالحكومة الفلسطينية، شكري بشارة.