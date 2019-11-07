دويكات: آمل ألا يُصدر الرئيس عباس مرسوم الانتخابات بمعزل عن التفاهمات



وأضاف دويكات في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": الشعب الفلسطيني، هو الذي يُطالب بانتخابات، وشرعية الشعب فوق كل الشرعيات، والانتخابات من حقوقه، وبالتالي لا يجوز أن تكون الشرعيات مخطوفة لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، الشعب من يقرر، ويكفي".



وأكمل "الرئيس محمود عباس على بعد مسافة من الزمن؛ لإصدار مرسوم بعد التفاهمات والاتفاق مع القوى الفلسطينية بما فيها حماس، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق قبل إصدار المرسوم حتى لا نصطدم بعقبات بعد إصداره، وبالتالي يجب تذليل كل العقبات أمامه".



وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وضع الرئيس محمود عباس في صورة ما حدث في قطاع غزة من جلسات ومشاورات.



وعن مطالب القوى الوطنية والإسلامية بلقاء وطني شامل قبل إعلان مرسوم الانتخابات، قال دويكات: اللقاءات بين الفصائل أصبحت بلا جدوى وبلا نتيجة، وأصبحت مضيعة للوقف والأخطر بالموضوع، هو تضيع الوقت على الشعب الفلسطيني، وهي حوارات عقيمة كحوار "الطرشان".



وأردف: "هناك مجموعة تفاهمات حصلت، يفترض أن تلتزم بها جميع الأطراف الفلسطينية، الرئيس يُريد أن يصدر مرسوماً للانتخابات منذ فترة طويلة، منذ ست سنوات، ولكن كان هناك تفاهمات تبرز كل فترة، وكانت تتنصل منها حركة حماس، والآن يجب أن يذهب الرئيس للانتخابات؛ لتغليب المصلحة الوطنية، من أجل إنهاء الانقسام، وتجديد الشرعيات".

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرقال اللواء سرحان دويكات، عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح: نحن في الوقت الضائع، يجب أن يحدث الآن تفاهم بين الأطراف الفلسطينية، لأن الرئيس محمود عباس، سيصدر مرسوماً بمواعيد الانتخابات خلال أيام، متمماً: "آمل ألا يتم إصدار المرسوم بمعزل عن التفاهمات، وآلا تضع حماس العقبات أمامها".