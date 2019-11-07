مدير مراكز البربراوي للبصريات يُوجه رسالة لمدير عمليات (الأنروا)

عبد الفتاح محمود احمد رسالة إلى





وسمعت من الشارع أنهم قاموا بفسخ العقد المبرم بيني وبين الوكالة وهذا منذ اكثر من شهرين، فقمنا بالاتصال بحلقة الوصل الوحيدة بيننا وبين الصحة أخصائي البصريات السيد أيمن مطر فأخبرنا شفهياً أن المشتريات قامت بألغاء العقد المبرم معنا .



ثم أرسلت رسالتين عبر الإيميل إلى مدير دائرة الصحة ومدير دائرة المشتريات، ولم نتلق أي رد بهذا الخصوص.



أعلم سيادتكم أنه لدي الكثير من البيانات والمعلومات والحقائق بخصوص عطاءات النظارات مما يمكن أن أضعها بين أيديكم ، وعليه فإنني أطالب سيادتكم بالتحقيق في الإجراءات التي تمت معي وما يتم من تجاوزات في دائرة المشتريات والصحة وهي ليست الشكوى الأولى ولن تكون الأخيرة إذا تُرك الأمر دون وضع حد لتصرف الموظفين بمصادرة حقوق المتعاقدين مع الوكالة والتسبب لهم بخسائر مادية ونفسية جسيمة دون أي رقابة أو تحقيق".



رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن اللاجئالسيد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة، جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:أنا المواطن اللاجئ عبد الفتاح محمود أحمد مدير مراكز البربراوي للبصريات، أواجه مشكلة مع دائرة المشتريات في الوكالة، حيث قمت بتنفيذ مناقصة لتوريد نظارات طبية لطلاب المدارس في الوكالة، وبعد تنفيذ وتوريد 1350 نظارة أي أكثر من 70%‎ من قيمة المناقصة وتم استلامها مني مباشرة ، أبلغت انه يوجد 15 نظارة ليست من ضمن العينات المتفق عليها حسب ادعائهم.