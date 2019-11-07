شؤون فلسطينية

حقيقة منع صرف "الحوالات المالية" على رقم الهوية بقطاع غزة

حقيقة منع صرف "الحوالات المالية" على رقم الهوية بقطاع غزة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
نفت سلطة النقد الفلسطينية، إصدارها لتعليمات جديدة تتعلق بمنع صرف الحوالات المالية على رقم الهوية للشخص المُستلم في قطاع غزة.

وأكدت سلطة النقد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن التعليمات المتعلقة بتسليم الحوالات، ترتكز بشكل رئيسي على ضرورة التعرف على المستفيد من الحوالة، والتثبت من هويته قبل عملية الصرف، خوفاً من الاحتيال. 

وشددت سلطة النقد، على أنه لا يوجد أي تعليمات جديدة من قبلها تتعلق بإرسال واستقبال الحوالات لا في الضفة ولا في غزة، مضيفةً: "سلطة النقد تُصدر عادة تعليماتها إلى كافة الجهات المرخصة، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية التي تعمل فيها تلك الجهات. 

وتابعت: "تاريخياً التعليمات التي تستهدف منطقة جغرافية معينة، تكون بهدف التخفيف عن المواطنين في حالات الطوارئ، كما حدث إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة". 

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا منذ أيام، خبراً يُفيد بأن سلطة النقد الفلسطينية، قد عممت على البنوك، ومحال الصرافة، بعدم تسليم الحوالات المالية على رقم الهوية لسكان قطاع غزة. 

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