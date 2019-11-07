تنفيذية المنظمة تؤكد دعمها لرؤية الرئيس لإجراء الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها لرؤية الرئيس محمود عباس، وتوجهاته لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية بالتتابع، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل طبقاً لقانون الانتخابات رقم (1) للعام 2007.



وثمنت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها التشاوري الدوري في المقر المركزي للمنظمة، اليوم الخميس، موقف الرئيس ورؤيته لإجراء الانتخابات وإعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني والعودة للشعب ولصناديق الاقتراع لتحديد خياراته، وإرساء العلاقات الوطنية الداخلية على أسس ديمقراطية صحيحة، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وفق (وفا).



وتوقفت اللجنة التنفيذية، أمام الرسالة التي وجهها الرئيس، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والمحالة للجنة التنفيذية بشأن رؤيته لإجراء الانتخابات في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس.



وأكدت مواصلة الحوار مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية والتشاور مع كافة القوى، وتهيئة المناخات والأجواء لإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها وانهاء الانقسام وصولاً إلى الشراكة الوطنية الكاملة.



كما توقفت اللجنة التنفيذية، أمام تقرير اللجنة التي كلفتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابق حول وضع شركة كهرباء القدس وصادقت على التوصيات التي قدمتها ومتابعة تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المختصة والحكومة الفلسطينية من أجل حل ازمة الكهرباء، وشركة كهرباء القدس باعتبارها مؤسسة وطنية، من اجل مساعدتها لضمان استمرار عملها.



وتوقفت اللجنة أمام أوضاع دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وتعزيز عملها وفقاً لتوجهات لجنة تفعيل وتطوير الدوائر والمؤسسات، بما في ذلك معالجة موازنات الدوائر وآليات عملها وعلاقاتها ووزارات ومؤسسات حكومة دولة فلسطين.



وبحثت اللجنة التنفيذية، أوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والجهود التي يبذلها الرئيس واللجنة التنفيذية ودائرة شؤون اللاجئين والدبلوماسية الفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة، وكذلك تسديد العجز في موازنتها لضمان تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.



وأكدت أنها تدعم كل الخطوات التي من شأنها ضمان الشفافية والنزاهة في عمل موظفي الوكالة، من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا، وأية اتهامات او ادعاءات هي تمس الافراد العاملين فيها ولا تمس مكانة ودور الوكالة باعتبارها منظمة دولية مستقلة.



وحيت اللجنة التنفيذية أسرى الحرية وصمودهم الأسطوري في وجه سلطة الاحتلال (إسرائيل)، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، خاصة في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والاعتقالات والاغتيالات.



كما توجهت اللجنة بالتحية والتقدير لأبناء شعبنا في مخيمات الشتات، مؤكدة حقهم في العودة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.