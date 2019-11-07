"الشعبية" تُدين منع فعالية إحياء ذكرى استشهاد الرئيس عرفات وتدعو للتراجع عنها

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، إقامة فعالية في ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، داعية إياها إلى التراجع عن هذه الخطوة غير المبررة.



واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الخطوة عدا عن أنها تُشكّل تعدياً صريحاً على الحقوق والحريات الخاصة والعامة؛ فإنها تُساهم في تسميم العلاقات الوطنية، وتفتح الباب أمام أجواءٍ تساهم في تعميق حالة الانقسام.



وختمت الجبهة، مؤكدة على أن خطورة اللحظة السياسية الراهنة تتطلب من الجميع اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها ضمان إشاعة مناخات الوحدة بديلاً عن أية إجراءات من شأنها تسميم الأجواء، وتعزيز الانقسام، داعية لتحويل ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، وأيٍ من الرموز الوطنية إلى فرصة لتغليب اللغة الوحدوية المسؤولة.