شؤون فلسطينية

(فدا) يُدين منع احتفالية صورة أبو عمار بالقطاع

(فدا) يُدين منع احتفالية صورة أبو عمار بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
دان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، منع احتفالية افتتاح صورة الشهيد الرمز أبو عمار في ميدان الجندي المجهول، التي كانت مقرة مساء أمس الأربعاء من قبل الأجهزة الأمنية بغزة.

وأكد (فدا) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الإجراء يعكر الأجواء الإيجابية الذاهبة نحو الانتخابات، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وطالب "سلطة الأمر الواقع" بغزة وفق البيان، بضرورة إتاحة الحريات، وتسهيل وتوفير كافة الإمكانيات لإزاحة الستار عن صورة الشهيد أبو عمار، وصولاً إلى الفعالية الوطنية بإحياء ذكرى استشهاده في احتفالية جماهيرية (11/11/2019م) تؤكد تعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام، الأمر الذي يعني انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني فلسطيني، يواصل نضال شعبنا؛ لتحقيق أهدافه في الحرية والعودة، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

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