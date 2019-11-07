ملادينوف يلتقي عائلة الأسير محمد الحلبي مدير الرؤية العالمية بغزة

واعتقلت قوات الاحتلال، الحلبي في 15 حزيران/ يونيو 2016، خلال عودته لقطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.





واتهمته مخابرات الاحتلال، بتحويل أموال إلى حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وهي التهم التي لم تثبت طوال المدة الماضية.

رام الله - دنيا الوطنالتقى، نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عائلة الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة، والمعتقل منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، داخل سجون الاحتلال، على خلفية عمله مع مؤسسة (الرؤية) العالمية الإغاثية.وقال والد الأسير الحلبي، "التقيت ملادينوف مؤخراً، وللحقيقة كان لقاءً إنسانياً، تحدثت معه عن مدى الظلم الذي يتعرض له ابني محمد الحلبي، من تهم باطلة وعدد محاكمات 129 محكمة ظلماً وغير عادلة، مشيراً إلى أنه وعد بالضغط للإفراج عن نجلهم محمد الحلبي.