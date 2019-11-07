هيئة الأسرى: تحسن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها صباح الخميس، أن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية (37 عاماً) من محافظة الخليل، آخذ بالتحسن والاستقرار.



وبينت الهيئة، أن الأسيرة تقبع حالياً في قسم الجراحة بمشفى (شعاري تصيدك") الإسرائيلي، وقد تم إزالة أجهزة التنفس والتخدير، باستنثاء أنبوب الأُكسجين؛ لمساعدتها على التنفس بشكل جيد.



وأضافت: أنه تم عقد جلسة تمديد توقيف للمصابة اسليمية يوم الأحد الماضي، بمحكمة (عوفر) العسكرية، وقد تمت دون حضورها، بسبب حالتها الصحية، وجرى تمديد توقيفها لثمانية أيام بذريعة استمرار التحقيق.



يذكر، بأن الجريحة اسليمية، كانت قد أصيبت الأسبوع الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، عند متوضأ ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث منعت قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف، وحراس الحرم الإبراهيمي من الوصول إليها لمدة طويلة قبل نقلها لمشفى "شعار تصيدك".