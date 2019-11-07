حماس: بدأنا مشاورات مع الفصائل والمجتمع المدني بشأن الانتخابات المقبلة

أصدرت حركة (حماس)، اليوم الخميس، بياناً صحفياً، حول الأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراء الانتخابات، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



استمرارًا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وحرصًا من قيادة الحركة على استمرار المشاورات على قاعدة إنجاح الانتخابات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية في جو من الحريات والضمانات الكفيلة بنجاح العملية الانتخابية، فقد بدأت قيادة الحركة صباح هذا اليوم الخميس 2019/11/7 سلسلة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، وقوى المجتمع المدني كافة.





وقالت الحركة: ستستمر هذه المشاورات خلال اليومين القادمين، وصولًا لما يحقق مصلحة شعبنا، ويعبر عن إرادته القوية في إجراء الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطن