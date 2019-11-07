شؤون فلسطينية

الأول من نوعه في فلسطين.. عابد يتسلم دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية

الأول من نوعه في فلسطين.. عابد يتسلم دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار محمد عابد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة، على أن دليل الإجراءات الموحد، يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، ونواة لمأسسة العمل القضائي، مشيراً إلى أن مسيرة التطوير المؤسسي مستمرة، وإعداد الانظمة واللوائح والأدلة، وفقا للهيكل الإداري المعتمد، وذلك للارتقاء بمنظومة العدالة؛ لتصبح حقيقة وواقعاً.

جاء ذلك، خلال لقائه بلجنة إعداد دليل الإجراءات الموحد، برئاسة محمد كحيل، وعضوية، نائل ابو ليلة، ورامي صلوحة، وصديق الرقب، وبحضور المهندس ماهر الرفاتي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ محمود الحفني، مدير ديوان رئيس المجلس.

وشكر المستشار خلال اللقاء اللجنة على مابذلته من جهود لإنجاز الدليل، بحثاً وإطلاعاً على الأدلة للاستفادة منها، معتبراً أنه تحفة إدارية وقانونية ومرجعاً أساسياً لجميع العاملين في السلك القضائي وجمهور المتقاضين، مشيداً بمشاركة عدد من المحامين ورؤساء الأقلام، ورئيس المكتب الفني ورؤساء أقسام الجزاء والحقوق في المحاكم النظامية، وكل من ساهم في إخراج الدليل للنور.

من جهته، أوضح كحيل، بأن عمل اللجنة استمر ستة أشهر متواصلة، تم خلالها عقد 22 جلسة و6 ورشات عمل، وتم الاطلاع على عدد من الأدلة في الدول المجاورة والأجنبية للاستئناس بها في الشكل الفني والإداري، وأهمها قطر وأبو ظبي ومصر.

وأشار إلى أن الدليل يقع في قرابة (492) صفحة، ويشمل الإطار العام للخدمات والنماذج، ووصف لكل خدمة وشروطها والمستندات المطلوبة، وآلية العمل في المحكمة حتى إتلاف الملف.

يذكر، بأن لجنة إعداد دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية، جاء بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رقم (94/2019) بتاريخ 27/03/2019.





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