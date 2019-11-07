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السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر

السيسي: لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة مصر
عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إنه لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة الجمهورية، وطالب من الرئيس المؤقت عدلي منصور (في حينها) الترشح لهذا المنصب.

وأضاف السيسي، وفق (بوابة الأهرام): "حاولت معه عدة أشهر وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار، وأنا سأقف معك في موقعي، إلا أنه رفض، وقال لي لا لا يمكن كده وكفاية كده، وكده تمام".

واستطرد السيسي: "الكل زاهد في المنصب، لكن الهدف هو مصر وبناء الدولة والدفاع عنها"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وشهد السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ووجه السيسي، خلال الاحتفال، كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال السيسي خلال كلمته في الحفل، إن الرد على أعداء الحياة والوطن، يكون بالعمل، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: "أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".

وأضاف الرئيس، أن التطرف والإرهاب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير المادية والمعنوية، لن تثني الشعب والإرادة الحديدية بالمضي في طريقه نحو المستقبل.

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