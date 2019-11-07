شؤون فلسطينية

نقل الأسير سامر العربيد من المستشفى لأقبية التحقيق

نقل الأسير سامر العربيد من المستشفى لأقبية التحقيق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن سلطات الاحتلال سرحت، اليوم الخميس، الأسير سامر عربيد (44 عاماً)، من مستشفى (هداسا) في جبل المشارف في القدس، بعد أن تم تسريره قبل عدة أسابيع بحالة حرجة، نتيجة التعذيب خلال تحقيقات جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأوضحت تلك الوسائل، أنه تم نقل الأسير العربيد، الذي اعتقل في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بشبهة المسؤولية عن عملية (عين بوبين) غرب رام الله قبل ثلاثة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة، إلى منشأة تابعة لسلطة السجون على أن يتم إخضاعه للتحقيقات مجدداً يوم الأحد المقبل.

وتنسب سلطات الاحتلال للعربيد وثلاثة معتقلين آخرين (ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) تنفيذ عملية (عين بوبين) وتفجير عبوة ناسفة بمجموعة مستوطنين بتاريخ 23 آب/ أغسطس الماضي، قرب قرية عين عريك غرب رام الله، ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة اثنين بجروح.

ومارس الشاباك، بناء على تصريح قانوني، يسمح باستخدام أساليب تحقيق استثنائية، ضغوطات جسدية قاسية (بما في ذلك التعذيب والضرب) على العربيد لانتزاع معلومات منه بداعي "منع تنفيذ العملية".

وبعد يوم من اعتقاله والتحقيق معه، نقل العربيد إلى المستشفى بحالة حرجة، وقال محاميه: إنه يعاني من كسور في القفص الصدري، وأوجاع في الرقبة والبطن، ورضوض وآثار ضرب نتج عنها فشل كلوي.

ويدعي الشاباك أن العربيد، هو الذي أعد العبوة الناسفة التي استخدمت لتنفيذ عملية قرب مستوطنة (دوليب)، وأنه قام بتفعيلها مع اقتراب المستوطنين.

وطبقاً لما أدلى به محاميه، محمود حسان، وهو محامٍ في (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، كانت الكدمات على جسد سامر العربيد بادية للعيان، عندما مثل في محكمة (عوفر) العسكرية، في 26 أيلول/ سبتمبر، وأبلغ القاضي بأنه يتألم وغير قادر على الأكل، ورغم ذلك، تواصل التعذيب. 

ففي 28 أيلول/ سبتمبر، نقل سامر عربيد إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي، وأدخل المستشفى وهو مصاب بكسور في أضلاعه وبفشل كلوي، وهو الآن في حالة حرجة، وعلى جهاز التنفس طوال الوقت.

وقالت منظمة العفو الدولية، (أمنستي)، إن تعذيب ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي، (الشاباك)، لمعتقل فلسطيني أثناء التحقيق معه، تحت ستار أن القانون يسمح بذلك، يفضح بوضوح مدى تواطؤ السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك القضاء، في الانتهاكات المنهجية لحق الإنسان في الحماية من التعذيب.

أخبار ذات صلة

أحمد سعيد: المسؤولون ليس لديهم مشكلة بالأسئلة بقدر ما هي بالإجابات

أحمد سعيد: المسؤولون ليس لديهم مشكلة بالأسئلة بقدر ما هي بالإجابات

(فدا) يُدين منع احتفالية صورة أبو عمار بالقطاع

(فدا) يُدين منع احتفالية صورة أبو عمار بالقطاع

ملادينوف يلتقي عائلة الأسير محمد الحلبي مدير الرؤية العالمية بغزة

ملادينوف يلتقي عائلة الأسير محمد الحلبي مدير الرؤية العالمية بغزة

الديمقراطية: الإدارة الأمريكية وإسرائيل من عطل وأفشل جميع محاولات الإصلاح ومحاربة الفساد

الديمقراطية: الإدارة الأمريكية وإسرائيل من عطل وأفشل جميع محاولات الإصلاح ومحاربة الفساد

الهيئة المستقلة تُطالب بوقف ملاحقة القضاة

الهيئة المستقلة تُطالب بوقف ملاحقة القضاة

هيئة الأسرى: تحسن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية

هيئة الأسرى: تحسن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية

حماس: بدأنا مشاورات مع الفصائل والمجتمع المدني بشأن الانتخابات المقبلة

حماس: بدأنا مشاورات مع الفصائل والمجتمع المدني بشأن الانتخابات المقبلة

الأول من نوعه في فلسطين.. عابد يتسلم دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية

الأول من نوعه في فلسطين.. عابد يتسلم دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

(فدا) يُدين منع احتفالية صورة أبو عمار بالقطاع

(فدا) يُدين منع احتفالية صورة أبو عمار بالقطاع

ملادينوف يلتقي عائلة الأسير محمد الحلبي مدير الرؤية العالمية بغزة

ملادينوف يلتقي عائلة الأسير محمد الحلبي مدير الرؤية العالمية بغزة

الديمقراطية: الإدارة الأمريكية وإسرائيل من عطل وأفشل جميع محاولات الإصلاح ومحاربة الفساد

الديمقراطية: الإدارة الأمريكية وإسرائيل من عطل وأفشل جميع محاولات الإصلاح ومحاربة الفساد

هيئة الأسرى: تحسن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية

هيئة الأسرى: تحسن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية

الأول من نوعه في فلسطين.. عابد يتسلم دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية

الأول من نوعه في فلسطين.. عابد يتسلم دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية

المطران حنا: هدف مخطط القطار الهوائي بالقدس بسط السيطرة الكاملة على البلدة القديمة

المطران حنا: هدف مخطط القطار الهوائي بالقدس بسط السيطرة الكاملة على البلدة القديمة

أسرتها تَستصرخ الشيخ.. الطالبة النادي بحالة موت بعد منعها من السفر لتكملة علاجها

أسرتها تَستصرخ الشيخ.. الطالبة النادي بحالة موت بعد منعها من السفر لتكملة علاجها

(حشد) تُحذر من تداعيات قرار تنحية المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا)

(حشد) تُحذر من تداعيات قرار تنحية المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا)

منوعات

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

منى أبو سليمان تثير ضجة بتعليقها على حبس الفنانة سمية الخشاب

الانتهاء من تشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

الانتهاء من تشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

بيرين سات وكنان دوغلو يُنهيان شائعات انفصالهما بصورة رومانسية

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ماقاله

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ&#34;الصلاة&#34;

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ"الصلاة"

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ&#34;علا الفارس&#34;

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ"علا الفارس"

شاهد: وفاة الفنان المصري (هيثم أحمد زكي) بشكل مفاجئ

شاهد: وفاة الفنان المصري (هيثم أحمد زكي) بشكل مفاجئ

عربي

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة

وكالة: تعديل وزاري بحكومة عُمر الرزاز اليوم

وكالة: تعديل وزاري بحكومة عُمر الرزاز اليوم

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

رئيس وزراء عربي سابق يرفض المُثول أمام القضاء

رئيس وزراء عربي سابق يرفض المُثول أمام القضاء