المطران حنا: هدف مخطط القطار الهوائي بالقدس بسط السيطرة الكاملة على البلدة القديمة





واستنكر المطران حنا المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية العنصرية لإسكان المستوطنين فيها ضمن خطط حكومة الاحتلال العنصرية، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات قبل فوات الأوان.



كما حذر من خطط سلطات الاحتلال الحثيثة؛ لتنفيذ مشروع مخطط القطار الهوائي في القدس، والذي يهدف إلى السيطرة على البلدة القديمة بشكل كلي لصالح جمعيات استيطانية متطرفة، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات.





كما حذر من خطورة سياسات الاحتلال في القدس، والتي تستهدف مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية، مشدداً على أن القدس كانت وستبقى بالنسبة إلينا كفلسطينيين عاصمتنا الروحية والوطنية والفلسطينيون يرفضون سياسة الاحتلال في مدينة القدس.

رام الله - دنيا الوطنحذر المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، من الهجمة الشرسة العنصرية التي تنفذها السلطات الاحتلالية، ضد أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته، والتي طالت مناحي الحياة جميعها، حيث تم استصدار أوامر مصادرة آلاف الدونمات من مختلف أنحاء الوطن.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عمليات السرقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون، تهدف لفرض سياسة الأمر الواقع، ومنع التواصل بين الأراضي الفلسطينية، وهذا يدل على إصرار الاحتلال وإمعانه في ظلم شعبنا واستهداف حقوقه الثابتة، وكذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية.