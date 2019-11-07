العالول: بعض الفصائل سلمت ردوداً مكتوبة حول ورقة الرئيس بشأن الانتخابات

قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول: إن حركته سلمت ردها على ورقة الرئيس محمود عباس، حول الانتخابات بالموافقة عليها، مشيراً إلى أن بعض الفصائل، سلمت ردوداً مكتوبة حول الورقة.



وأكد العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، أن ورقة الرئيس عباس، التي سلمها للدكتور حنا ناصر لكل الفصائل، تتضمن نفس النقاط والمضمون، معرباً عن أمله أن تقدم حماس ردها الإيجابي مكتوباً على هذه الورقة؛ لتكون ملزمة للجميع.



وفي السياق، قال العالول: إن منع حركة حماس لإحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، بالتزامن مع تصريحاتها حول ترحيبها واستعدادها لإجراء الانتخابات، يؤكد أنها شعارات فقط، مؤكداً استمرار حركة فتح ببذل كل الجهود لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، رغم هذه الممارسات.



وأضاف العالول: "قيام حماس بمنع فعالية إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات رسالة محبطة وغير معقولة"، لافتاً إلى أنه تم بذل جهود كبيرة نحو تحقيق المصالحة من خلال المحادثات حول إجراء الانتخابات، وأن حركته كانت متفائلة جداً بسير الجميع بخطوات للأمام، مستدركاً: "لكن حماس أقدمت على هذا التصرف غير الذكي، وغير المتوقع، بمنع فعالية إحياء ذكرى استشهاد أبو عمار".

رام الله - دنيا الوطن