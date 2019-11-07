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شؤون فلسطينية

(حشد) تُحذر من تداعيات قرار تنحية المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا)

(حشد) تُحذر من تداعيات قرار تنحية المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،
من القرار المعلن يوم أمس الأربعاء، تنحية السيد/ بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا) بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بناءً على توصية من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، الذي يرى أن هناك ضرورة لتنحي المفوض
 العام للوكالة جانباَ إلى حين اكتمال عملية التحقيقات المزعومة بالفساد داخل المنظمة، التي لم تصدر نتائجها بعد.

وعبرت الهيئة الدولية (حشد)، في بيان تصريح، عن استنكارها لقرار تنحية المفوض العام لـ (أونروا)، خاصة أنه الأول من نوعه منذ تأسيس الوكالة، وإذ تخشى أن يكون القرار جزء من الخطة الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية وجود (أونروا)
وتشويه صورتها، وخاصة أن المفوض العام لعب دوراً مهماً في التصدي لكافة الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، التي هدفت لتصفية وكالة الغوث، واستطاع العمل مع المجتمع الدولي لتعويض وقف التمويل، الذي كاد أن يوقف خدمات الوكالة، وإذ تؤكد على أن توقيت القرار يثير الريبة والشك، وذلك لتزامنه مع استمرار المداولات الدولية بشأن تمديد التفويض العام لـ (أونروا) لمدة ثلاثة أعوام.

وحذرت الهيئة الدولية (حشد)، من التداعيات الخطيرة لقرار تنحية المفوض العام للوكالة؛ خاصة أنه إلى اللحظة لم يصدر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة أو أي جهة رسمية نتائج رسمية، بشأن قضية الفساد المزعومة.

وطالبت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بضرورة التراجع عن قراره، والعمل دون إبطاء لتعزيز ودعم (أونروا).

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