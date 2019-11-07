شاهد: إطلاق شهر التوعية بمرض السكري برعاية بنك فلسطين

أضاءت مدينة رام الله، أمس الأربعاء، نافورة البلدية باللون الأزرق، وذلك ضمن الحملة الوطنية للتوعية بالسكري، وبحضور وزيرة الصحة، مي الكيلة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير عام بنك فلسطين، رشدي الغلاييني، ورئيس بلدية رام الله موسى.



وقالت الكيلة لـ "دنيا الوطن": إن مرض السكري عبارة عن مشكلة مجتمعية لأن ما نسبته 12-15% من السكان يعانون من مرض السكرى على مختلف فئاتهم العمرية، وبالتالي تم اعتماد يوم 14 من الشهر (اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري)، ومحلياً تم اعتماد الشهر الحالي كاملاً شهراً للتوعية بمرض السكري من قبل وزارة الصحة وشركائها من المجتمع المدني، والقطاعات الأهلية، وأيضاً القطاع الخاص مثل بنك فلسطين، وسيتضمن الشهر الحالي العديد من الفعاليات التوعية بمرض السكري.

خاص دنيا الوطن- بهاء بركات