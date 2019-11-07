مباشر | المؤتمر الحادي عشر لأمراض القلب و الأوعية الدموية - من المثالية إلى الواقعية - اليوم الثاني

عربي

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا على العمل من أجل التوصل لـ"اتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2020.

وفي بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، قال الوزراء: إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 كانون الأول/ديسمبر و13 كانون الثاني/ يناير؛ لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.

وقال الوزراء، ووزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس في البيان: "أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومرن ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأسيس عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقاً لإعلان المبادئ لعام 2015".

وسيعقد وزراء المياه في الدول الثلاث أربعة اجتماعات في واشنطن بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، حسبما أفاد البيان المشترك، الذي أضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2020، فإن وزراء الخارجية يتفقون على ضرورة تفعيل المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015".

وفي بيانهم المشترك، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث "أهمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق".

بدوره، قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكري: إن الاجتماعات في واشنطن "أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات، وتضع له جدولاً زمنياً واضحاً ومحدداً".

وأوضح شكري، في بيان وزارة الخارجية، أنه "تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة، والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين؛ لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال: إن الاجتماع الذي عقده مع الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية "مضى بشكل طيب".

أخبار ذات صلة

مفتي لبنان: يجب الشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحة التي أعدّها الحريري

مفتي لبنان: يجب الشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحة التي أعدّها الحريري

بعد إغلاق عشرة أيام.. إعادة فتح ميناء أم قصر بالعراق

بعد إغلاق عشرة أيام.. إعادة فتح ميناء أم قصر بالعراق

مفتي روسيا يؤكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العالم الإسلامي

مفتي روسيا يؤكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العالم الإسلامي

استئناف المحادثات السورية في جنيف في 25 نوفمبر

استئناف المحادثات السورية في جنيف في 25 نوفمبر

مقتل ثلاثة أشخاص بتجدد الاشتباكات بين بين قوات الأمن العراقية ومحتجين

مقتل ثلاثة أشخاص بتجدد الاشتباكات بين بين قوات الأمن العراقية ومحتجين

(رويترز): حزب النهضة قد يختار مرشحاً من خارج صفوفه رئيساً لحكومة تونس

(رويترز): حزب النهضة قد يختار مرشحاً من خارج صفوفه رئيساً لحكومة تونس

بشار الأسد: أوروبا تحتاج أردوغان وتكرهه في آن

بشار الأسد: أوروبا تحتاج أردوغان وتكرهه في آن

شاهد: الكشف عن ملامح وجنسية المتورط بتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء بـ2015

شاهد: الكشف عن ملامح وجنسية المتورط بتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء بـ2015

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: استهداف الصيادين والمزارعين وملاحقتهم واعتقالهم جريمة حرب

الديمقراطية: استهداف الصيادين والمزارعين وملاحقتهم واعتقالهم جريمة حرب

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر &#34;الكرامة&#34; وتوقيف 129 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر "الكرامة" وتوقيف 129 مطلوباً الأسبوع الماضي

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في الخليل

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في الخليل

مؤسسة ياسر عرفات تكشف تفاصيل فعاليات إحياء الذكرى 15 لرحيل أبو عمار

مؤسسة ياسر عرفات تكشف تفاصيل فعاليات إحياء الذكرى 15 لرحيل أبو عمار

معلمون بغزة يوجهون نداءً عاجلاً للرئيس عباس

معلمون بغزة يوجهون نداءً عاجلاً للرئيس عباس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرج مزارعاً من أرضه عنوة جنوب نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرج مزارعاً من أرضه عنوة جنوب نابلس

ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

(والا): قوة من الجيش الإسرائيلي فتحت النار على حدود قطاع غزة

(والا): قوة من الجيش الإسرائيلي فتحت النار على حدود قطاع غزة

منوعات

نانسي عجرم تهنئ متابعيها بذكرى المولد النبوي

نانسي عجرم تهنئ متابعيها بذكرى المولد النبوي

خطيبة هيثم أحمد زكي تكشف تفاصيل مكالمتها الوداعية الأخيرة معه

خطيبة هيثم أحمد زكي تكشف تفاصيل مكالمتها الوداعية الأخيرة معه

لمن قال أحمد السعدني: &#34;إحنا بنتمرمط لحد ما نندفن&#34;

لمن قال أحمد السعدني: "إحنا بنتمرمط لحد ما نندفن"

تطور جديد في سجن سمية الخشاب

تطور جديد في سجن سمية الخشاب

فنانة مصرية تتعرض لأزمة قلبية عقب علمها بوفاة هيثم أحمد زكي

فنانة مصرية تتعرض لأزمة قلبية عقب علمها بوفاة هيثم أحمد زكي

مشاعل الشحي تتخلى عن العباءة بعد الحجاب

مشاعل الشحي تتخلى عن العباءة بعد الحجاب

معايدة رومنسية دافئة من سوسن أرشيد لمكسيم خليل

معايدة رومنسية دافئة من سوسن أرشيد لمكسيم خليل

صافيناز تثير السخرية بهذا السؤال

صافيناز تثير السخرية بهذا السؤال

أشرف زكي يوضح علاقة &#34;المكملات الغذائية&#34; بوفاة هيثم احمد زكي

أشرف زكي يوضح علاقة "المكملات الغذائية" بوفاة هيثم احمد زكي

مريم سعيد تحت مجهر المُتابعين.. هل تزوجت بسرية من ثري خليجي؟

مريم سعيد تحت مجهر المُتابعين.. هل تزوجت بسرية من ثري خليجي؟

عربي

مفتي لبنان: يجب الشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحة التي أعدّها الحريري

مفتي لبنان: يجب الشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحة التي أعدّها الحريري

بعد إغلاق عشرة أيام.. إعادة فتح ميناء أم قصر بالعراق

بعد إغلاق عشرة أيام.. إعادة فتح ميناء أم قصر بالعراق

استئناف المحادثات السورية في جنيف في 25 نوفمبر

استئناف المحادثات السورية في جنيف في 25 نوفمبر

مقتل ثلاثة أشخاص بتجدد الاشتباكات بين بين قوات الأمن العراقية ومحتجين

مقتل ثلاثة أشخاص بتجدد الاشتباكات بين بين قوات الأمن العراقية ومحتجين