الاحتلال يُصادر (شيكات) لمواطنين بغزة عبر إيرز ويسمح بمبالغ محددة





وأضاف وهدان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": أما إذا كان المواطن يحمل سند صرف (شيك) شخصي، فمهما كانت قيمته لا مشكلة بالموضوع، ويستطيع العبور به من معبر بيت حانون/إيرز، بشكل طبيعي، طالما كان له وباسمه الشخصي.





وأكمل: في حال كان السند (الشيك) لغيره، يتم استجواب حامله من أين جاء بالمبلغ ولمن سيُعطيه، أما بالنسبة لتواريخ تلك الشيكات فلا مشكلة في ذلك.



وبالنسبة للمبالغ، فأوضح أن أي مبلغ فوق الـ (12 ألف شيكل) أو ما يعادلها من الدينار والدولار، يُبلغ عنها في المعبر عند الضريبة، حتى تُسجل باسمه، كما يحدث في المطارات حول العالم.





خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيركشف مدير دائرة الإعلام في هيئة الشؤون المدنية، وليد وهدان، أن سلطات الاحتلال، تقوم بمصادرة سندات الصرف (الشيكات) من سكان قطاع غزة، أثناء عبورهم عبر معبر بيت حانون/ إيرز في حال كانت لأشخاص آخرين.