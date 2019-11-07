(أزرق- أبيض) تؤكد موافقتها على فرض السيادة الإسرائيلية بغور الأردن

رام الله - دنيا الوطن

كررت كتلة حزب (أزرق- أبيض) في الكنيست الإسرائيلي برئاسة بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، أنها توافق على فرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن، وشمال البحر الميت.





وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان): إن عضوي الكنيست عن هذه الكتلة، حيلي تروبر، ويوعاز هندل، أبلغا رئيس حزب اليمين المتطرف "البيت اليهودي"، رافي بيرتس، بموقف كتلتهما.



وقال تروبر وهندل لبيرتس، خلال لقائهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن "حكومة برئاسة بيني غانتس بإمكانها تحقيق إنجازات في غور الأردن مثل فرض السيادة على الأغوار وشمال البحر الميت".



وأشارت الإذاعة، إلى أن "تروبر وهندل أوضحا، عملياً، للوزير بيرتس مدى استعداد حكومة برئاسة غانتس لدفع خطوة أيديولوجية كبيرة، تتعلق بالاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".