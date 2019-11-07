تربية الخليل و"فلسطين التقنية خضوري" بالعروب توقعان اتفاقية لتنفيذ برنامج "التربية الإعلامية"

وقع الاتفاقية مدير التربية والتعليم الاستاذ عاطف الجمل نيابة عن وزير التربية والتعليم الاستاذ الدكتور مروان عورتاني ، فيما مثل الجامعة في حفل التوقيع مدير فرع الجامعة بالعروب الدكتور مهيب أبو لوحة، كما حضره عدد من ممثلي المديرية والجامعة.



يقول المسؤولون عن تنفيذ هذه الاتفاقية, انها تأتي ضمن الرؤية المستندة إلى أهمية الشراكة مع الجامعات وتعزيز التكامل لخدمة التعليم، بما يتقاطع مع غايات البرنامج الذي يستهدف إكساب الطلبة مهارات متخصصة في مجال التوعية والتثقيف الإعلامي، وبما ينسجم مع رؤية وزارة التربية في ترسيخ فكرة البرنامج وتطبيقها في المنظومة التربوية.



رام الله - دنيا الوطنفي إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتعزيز نهج التربية الإعلامية والمعلوماتية في المنظومة التربوية، وبناء قدرات كوادر العلاقات العامة والإعلام التربوي , وقّعت مديرية التربية والتعليم في الخليل وجامعة فسطين التقنية خضوري بالعروب ، اتفاقية للتعاون في تنفيذ برنامج "التربية الإعلامية والمعلوماتية" على مستوى المديرية , حيث ستستهدف المرحلة الاولى من الاتفاقية طالبات مدرسة وداد ناصر الدين الثانوية.